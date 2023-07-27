Арахамия рассказал, как «слуга народа» Аристов сумел отдохнуть на Мальдивах

Для шикарного отдыха с семьей на Мальдивах нардеп Юрий Аристов воспользовался официальной командировкой от Верховной Рады в Литву. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Юрий Аристов. Фото: из открытых источников

Лидер "Слуги народа" в парламенте действительно подтвердил, что его коллега по фракции "СН" действительно был в официальной командировке от Верховной Рады Украины в Вильнюсе (Литва).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Действительно был в Вильнюсе. Действительно встречался (Ред. – речь идет о встречах с официальными лицами). Мы это проверили, а потом при возвращении домой, он воспользовался этим временем, никого не предупреждая, уехал со своей семьей в драгоценный отпуск, когда люди гибнут на фронте, когда работаем уже больше полутора лет без отпусков", — сказал Арахамия.

Парламентарий заявил, что Аристов написал заявление о сложении депутатских полномочий и на ближайшем заседании оно будет рассмотрено и Верховная Рада после такого резонансного случая поддержит прекращение его депутатских полномочий.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне скандалов со стремительным обогащением во время войны теперь уже экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова, а также мальдивской "командировкой" нардепа из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова, президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой критикой их и им подобным. В вечернем обращении он раскритиковал военкомов, судей и депутатов, которые думают, что "война где-то там, где-то далеко от них", подчеркнув, что острова и курорты во время войны, а также заработок в "военкомате" и взятки в судах – это предательство государственных принципов и интересов общества. Почему два этих резонансных случая стали достоянием общественности лишь после журналистских расследований? Искренен ли Зеленский в своем негодовании? Могут ли массово полететь головы и начаться посадки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



