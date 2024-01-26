Арахамия предложил раскрыть данные о потерях Украины в войне: какая причина

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия придерживается мнения, что следует рассекретить информацию о потерях страны в войне. Об этом он сказал, участвуя в панельной дискуссии, организованной изданием LB.ua.

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

Как утверждает депутат, он предложил главе государства рассекретить информацию о потерях Украины, однако Владимир Зеленский не принял этого решения. "Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", – уверяет Арахамия.

Депутат отметил, что осознание реальных потерь страны во время войны должно показать, что потери "не так велики, как они сами себе представляют".

Еще руководитель парламентской фракции высказался, что считает целесообразным так называемую смарт-мобилизацию: чтобы для мобилизованного учли все его навыки, образование, то, что он делал в гражданской жизни. "Люди хотят видеть, что государство будет заботиться о них должным образом", – говорит он.

Еще Арахамия напомнил, что "волна" мобилизации сограждан была в начале полномасштабной войны, когда вражеская армия стояла под столицей. Однако когда войну подвинули туда, куда "10 часов на машине ехать", то отношение жителей столицы к этому изменилось.

"Это самый большой вызов, который есть в стране сейчас. Не делать мобилизацию нельзя, мы все это понимаем. Потому что тогда мы вернемся на полтора года назад, когда они будут под Киевом, и тогда мы все будем снова готовы мобилизоваться, но может быть просто поздно", – говорит Арахамия.

Депутат убежден, что у многих украинцев есть искаженное отношение к службе в армии и они говорят, что без подготовки будут отправлять умирать на фронт. Он признает, что такие случаи действительно были, и теперь люди говорят, что не хотят идти в такую армию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Слуге народа выступили с новой инициативой . Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов. По его мнению, такой шаг может помочь мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.