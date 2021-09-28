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Арахамия объяснил, почему в Трускавец не пригласили Разумкова

Давид Арахамия говорит, что причина одна - Разумков не входит в фракцию

сегодня, 10:17
Автор:

Антон Рудак

Фракция "Слуги народа" еще не отправляла приглашение на собрание в Трускавце спикеру Парламента Дмитрию Разумкову. Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

Арахамия объяснил, почему в Трускавец не пригласили Разумкова

Давид Арахамия, фото ТСН

Нардеп объяснил, что формат мероприятия еще не доведен до конца. Также, Дмитрий Разумков не входит в фракцию. А мероприятие внутрифракционное. Возможно гостей пригласят. Примечательно, что заместитель спикера Руслан Стефанчук приглашение получил. Давид Арахамия сказал, что это другое. Так как Стефанчук является менеджером проекта так называемой "тройки".

"Когда мы разрабатывали законодательные инициативы, по этому направлению работали глава профильного комитета, профильный министр и заместитель главы Офиса президента. Стефанчук курирует это направление. На презентацию этой программы у нас отведено несколько часов", – сказал Арахамия. 

Председатель фракции еще анонсировал и вручение наград отличившимся "слугам". Партийный "Оскар" в конце мероприятия вручат самым ярким представителям фракции, которые запомнились за последние два года. А сам Давид Арахамия выступит в роли диджея перед собравшимися под псевдонимом David Braun.

Ранее портал "Комментарии" анализировал ситуацию вокруг Арахамии и Разумкова. Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что мы видим закономерный и неизбежный конфликт. По его словам, в конечном итоге Офис президента будет определяться одновременно и с тактикой прохождения второго чтения законопроекта об олигархах и с "вопросом о Разумкове". Сегодняшнее противостояние Разумкова и его оппонентов говорит о том, что в Офисе президента желают любой ценой протолкнуть закон об олигархах, уверен Александр Вербицкий.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=188600586612601
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