Арахамия назвал пункты в мобилизационном законопроекте, которые точно уберут ко второму чтению

Профильный комитет парламента будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации, который вчера был принят в первом чтении, потому что "вопросы к нему есть у всех". Есть уже несколько моментов, которые уже находятся в работе. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 о военной службе, мобилизации и учете. Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете до второго чтения", — отметил нардеп.

Также Давид Арахамия назвал уже находящиеся в работе вопросы. А именно: относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства.

Также глава "слуг народа" пообещал, что будет проанализирован еще раз подход к аспирантам. Финального решения пока что еще нет, но парламентарии готовы искать компромисс.

"Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много", — добавил он, отметив, что также идет работа в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта.

Напомним, в среду, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении обновленный вариант законопроекта об усилении мобилизации. Несмотря на то, что к нему есть немало замечаний, в том числе от Уполномоченного ВР по правам человека (омбудсмен) Дмитрия Лубинца. О чем говорит всё, что происходит вокруг данного документа? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Данилов объяснил, почему есть риск, что мобилизационный законопроект во втором чтении не примут.



