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Журналистка объяснила, почему следующим президентом должен стать Ермак

Журналистка Ярослава Коба похвалила Ермака за то, что он мало говорит и больше делает

сегодня, 12:46
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Журналистка объяснила, почему следующим президентом должен стать Ермак

Фото: Сергей Долженко/ЕРА

Следующим президентом Украины должен стать нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак, уверена журналистка Ярослава Коба. Об этом написала на своей странице в Facebook.

"Пью розе и считаю, что следующим президентом Украины должен стать Андрей Ермак! Пока Зеленский ездит по Украине с ножницами в кармане, чтобы перерезать ленточки, открывая школьные стадионы и общественные туалеты, в стране хоть кто-то работает!" - пишет журналистка.

Чтобы проиллюстрировать свои слова Ярослава Коба прикрепила к публикации скриншоты со страницы Офиса президента Украины.

На одном из снимков новость о проверке Владимиром Зеленским строительства детского сада в Луцком районе, на другом – сообщение о телефонных переговорах Ермака с вице-президентом Мирового банка.
"И с МВФ переговоры ведет, и с губернаторами общается, и Крым возвращает", - описывает журналистка работу главы ОП.

Ей импонирует то, что Андрей Ермак, как утверждает она, делает свою работу молча. 

"Я смотрела несколько раз пресс-конференцию Зеленского и не слышала никакой конкретики. А Ермак молчит и делает", - подытожила Коба. 
Напомним, Андрей Ермак возглавил Офис президента Украины в феврале 2020 года, до того занимал пост советника Зеленского по вопросам внешней политики и международных отношений.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак во время визита в Одессу искупались в море на одном из местных пляжей. 


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