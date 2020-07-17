Зеленскому посоветовали логопеда, чтобы тот помог президенту выговорить слово "Россия"

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об убийстве нашего медика на Донбассе, сказал, что Украина должна всегда знать цену обещаниям "той стороны". Последнее словосочетание - “та сторона” - неожиданно вызвало волну обсуждения в Сети. Интернет-пользователи недоумевают, почему президент не упомянул Россию и завуалировал страну-агрессора. В связи с этим появилось множество фотожаб.

Так, некоторые представили, как бы отреагировал на фразу “та сторона” президент РФ Владимир Путин, другие и вовсе “переименовали” посольство России. А один из пользователей и вовсе предложил Владимиру Зеленскому услуги профессионального логопеда, чтобы помочь выговорить слово “Россия”.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что убийство военного медика и ранение бойцов во время попытки вывезти тело погибшего на Донбассе является трагедией. По словам президента, это является еще одним доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков. Глава государства акцентирует внимание на том, что здесь нет никакой двойной трактовки. Он отмечает, что война продолжается и вчерашнее убийство, засада и повторное убийство только доказывают это.



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