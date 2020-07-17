Зеленскому посоветовали логопеда, чтобы тот помог президенту выговорить слово "Россия"

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Елена Волкова
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об убийстве нашего медика на Донбассе, сказал, что Украина должна всегда знать цену обещаниям "той стороны". Последнее словосочетание - “та сторона” - неожиданно вызвало волну обсуждения в Сети. Интернет-пользователи недоумевают, почему президент не упомянул Россию и завуалировал страну-агрессора. В связи с этим появилось множество фотожаб.
Так, некоторые представили, как бы отреагировал на фразу “та сторона” президент РФ Владимир Путин, другие и вовсе “переименовали” посольство России. А один из пользователей и вовсе предложил Владимиру Зеленскому услуги профессионального логопеда, чтобы помочь выговорить слово “Россия”.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что убийство военного медика и ранение бойцов во время попытки вывезти тело погибшего на Донбассе является трагедией. По словам президента, это является еще одним доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков. Глава государства акцентирует внимание на том, что здесь нет никакой двойной трактовки. Он отмечает, что война продолжается и вчерашнее убийство, засада и повторное убийство только доказывают это.
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