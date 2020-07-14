Зеленский отреагировал на убийство медика на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство военного медика и ранение бойцов во время попытки вывезти тело погибшего на Донбассе является трагедией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Сообщается, что глава государства контролирует ситуацию. Кроме того, Зеленский направил на место происшествия главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца.

По словам Владимира Зеленского, вчерашнее убийство военный является еще одним доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков. Глава государства акцентирует внимание на том, что здесь нет никакой двойной трактовки. Он отмечает, что война продолжается и вчерашнее убийство, засада и повторное убийство только доказывают это.

Президент обращает внимание на то, что война будет продолжаться до того времени, пока с другой стороны линии разграничения боевики открывают огонь после объявления режима "тишины".

Зеленский заявил, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишины" по белым каскам и по медикам.

Отметим, 13 июля во время эвакуации тела военнослужащего недалеко от поселка Зайцево украинские военные попали в засаду боевиков. Оккупанты открыли огонь по украинских военных из стрелкового оружия, в результате чего погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один — боевую травму. Боевики продолжили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из-за этого тело погибшего военного не смогли вывезти. Тела военных сейчас находятся на месте происшествия, их нужно эвакуировать.

Напомним, эксперты назвали причины обострения ситуации на Донбассе и сделали прогноз для дальнейшего развития конфликта в зоне ООС.

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