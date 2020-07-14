Зеленский отреагировал на убийство медика на Донбассе

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство военного медика и
ранение бойцов во время попытки вывезти тело погибшего на Донбассе является
трагедией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Сообщается, что глава государства контролирует ситуацию. Кроме того,
Зеленский направил на место происшествия главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака
и заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца.
По словам Владимира Зеленского, вчерашнее убийство военный является еще
одним доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков. Глава
государства акцентирует внимание на том, что здесь нет никакой двойной трактовки.
Он отмечает, что война продолжается и вчерашнее убийство, засада и повторное
убийство только доказывают это.
Президент обращает внимание на то, что война будет продолжаться до того
времени, пока с другой стороны линии разграничения боевики открывают огонь
после объявления режима "тишины".
Зеленский заявил, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии
фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают
огонь после подтверждения режима "тишины" по белым каскам и по медикам.
Отметим, 13 июля во время эвакуации тела военнослужащего недалеко от
поселка Зайцево украинские военные попали в засаду боевиков. Оккупанты открыли
огонь по украинских военных из стрелкового оружия, в результате чего погиб
военный медик, один воин получил ранения, а еще один — боевую травму. Боевики
продолжили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Из-за этого тело погибшего военного не смогли вывезти. Тела военных сейчас
находятся на месте происшествия, их нужно эвакуировать.
Напомним, эксперты назвали причины
обострения ситуации на Донбассе и сделали прогноз для дальнейшего развития
конфликта в зоне ООС.
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