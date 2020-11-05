Зеленскому хотят объявить импичмент: каковы шансы

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива допустил поднятие вопроса об импичменте президента Украины Владимира Зеленского. В действиях главы государства в отношении Конституционного суда он видит признаки переворота. Быть или не быть импичменту? Каковы шансы Зеленского удержаться на посту президента всю каденцию? Ответ дали "Комментариям" эксперты.

"То, что у нас прописали как, якобы, возможность импичмента – филькина грамота"

"Есть такой жанр – научная фантастика. Так вот, импичмент в современных украинских реалиях – это политическая фантастика – говорит политический аналитик Сергей Лозовский. – То, что у нас прописали как, якобы, возможность импичмента – филькина грамота. Сделать это в рамках существующих "законодательных папирусов" невозможно".

Но, по мнению эксперта, есть другая возможность: досрочно отправить шестого президента в отставку.

"Похоже, что в Украине началось соревнование: власть быстрее отправит народ на погост или народ – эту власть в небытие. Лозунг украинцев должен сейчас звучать так: "Вова, уходи!". Убрать ставший неудобным Конституционный суд наши власти не могут в рамках тех законодательных рамок, которые сами написали. Теперь пытаются заставить судей уйти "добровольно". Но уйти, думаю, придется всё же Зеленскому и его команде. Та политическая олигофрения, с которой они пришли, дальше продолжаться не может", – уверен Сергей Лозовский.

"Удержится ли Зеленский до конца каденции — во многом зависит от итогов выборов в США"

Политический аналитик Денис Гаевский отмечает, что де-факто механизма импичмента президента в Украине нет. Да, соответствующий закон как бы приняли в Раде нового созыва. Но там всё так прописано, что досрочно сместить президента практически невозможно.

"К тому же, нет и близко голосов за импичмент в Верховной Раде. А заявления нардепы от ОПЗЖ Ильи Кивы, который допустил поднятие вопроса об импичменте президента Украины — обычный пиар, не более того", – считает эксперт.

По словам Дениса Гаевского, удержится ли Зеленский до конца каденции — во многом зависит от итогов выборов в США.

"В случае победы Байдена (признанной его соперником) эти шансы приближаются практически к 100 процентам", – считает аналитик.

Ранее эксперты проанализировали, на чьи телеканалы приходит Зеленский и почему.

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