Зеленскому хотят объявить импичмент: каковы шансы

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Таисия Ерохина
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной
платформы — За жизнь" Илья Кива допустил поднятие вопроса об импичменте
президента Украины Владимира Зеленского. В действиях главы государства в
отношении Конституционного суда он видит признаки переворота. Быть или не быть
импичменту? Каковы шансы Зеленского удержаться на посту президента всю
каденцию? Ответ дали "Комментариям" эксперты.
"Есть такой жанр – научная фантастика. Так
вот, импичмент в современных украинских реалиях – это политическая фантастика –
говорит политический аналитик Сергей Лозовский. – То, что у нас прописали как,
якобы, возможность импичмента – филькина грамота. Сделать это в рамках существующих
"законодательных папирусов" невозможно".
Но, по мнению эксперта, есть другая
возможность: досрочно отправить шестого президента в отставку.
"Похоже, что в Украине началось соревнование:
власть быстрее отправит народ на погост или народ – эту власть в небытие.
Лозунг украинцев должен сейчас звучать так: "Вова, уходи!". Убрать ставший
неудобным Конституционный суд наши власти не могут в рамках тех законодательных
рамок, которые сами написали. Теперь пытаются заставить судей уйти
"добровольно". Но уйти, думаю, придется всё же Зеленскому и его команде. Та
политическая олигофрения, с которой они пришли, дальше продолжаться не может",
– уверен Сергей Лозовский.
Политический аналитик Денис Гаевский отмечает,
что де-факто механизма импичмента президента в Украине нет. Да, соответствующий
закон как бы приняли в Раде нового созыва. Но там всё так прописано, что
досрочно сместить президента практически невозможно.
"К тому же, нет и близко голосов за импичмент
в Верховной Раде. А заявления нардепы от ОПЗЖ Ильи Кивы, который допустил
поднятие вопроса об импичменте президента Украины — обычный пиар, не более
того", – считает эксперт.
По словам Дениса Гаевского, удержится ли
Зеленский до конца каденции — во многом зависит от итогов выборов в США.
"В случае победы Байдена (признанной его
соперником) эти шансы приближаются практически к 100 процентам", – считает
аналитик.
Ранее эксперты проанализировали, на
чьи телеканалы приходит Зеленский и почему.
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