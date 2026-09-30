Зеленскому грозит крах доверия: какую черту пересек президент

Президент Украины Владимир Зеленский оказался под определенным давлением сразу по нескольким направлениям. Внутри страны и политики и рядовые украинцы критикуют коррупционные скандалы в окружении президента, работу власти, а западные партнеры ставят жесткие условия получения денег. Искусственный интеллект оценил, чем такая ситуация может угрожать президенту.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT обращает внимание на то, что критика звучит одновременно внутри Украины и со стороны международных партнеров. По мнению бота, именно это создает для Зеленского более сложную ситуацию, чем обычная политическая борьба.

Отдельно чат-бот ссылается на свежий опрос КМИС. 72% респондентов считают, что Зеленский несет ответственность за коррупционные действия своего окружения. В то же время, КМИС уточняет: такая ответственность воспринимается преимущественно как политическая, а не как утверждение о личной причастности президента к коррупции.

По оценке ChatGPT, к этому прилагаются экономические трудности, потребность во внешнем финансировании и вопросы эффективности власти. Наибольшей угрозой модель ИИ называет не мгновенную утрату власти, а постепенное сокращение политического запаса доверия. Особенно остро это может проявиться после завершения боевых действий, когда общество потребует ответов за решения, кадры и ошибки.

Чат-бот Gemini также говорит о двойном давлении. В своем ответе связывает критику с западными партнерами, ожидающими реформы и конкретные решения, а также с настроениями внутри Украины на фоне войны и коррупционных скандалов.

По мнению Gemini, это может сужать для Зеленского простор для принятия решений и создавать проблемы в отношениях с партнерами, от которых зависит финансовая и военная поддержка. Внутри страны прогнозируется возможное падение рейтинга, рост протестных настроений и активизация политических оппонентов. Отдельно Gemini отмечает риск политического кризиса, если власти не изменят коммуникацию и не продемонстрируют реальных действий в борьбе с коррупцией.

Чат-бот Grok в своем ответе делает акцент на сочетании внутреннего и внешнего давления. Бот также ссылается на показатель КМИС в 72%, а среди прочих факторов называет коррупционные скандалы, вопросы централизации власти и кадровые решения.

Отдельно Grok говорит о давлении со стороны европейских партнеров по реформам и о сложной для Зеленской балансировки между войной и дипломатией.

Среди возможных последствий называет потеря легитимности в глазах части общества, появление альтернативных политических фигур, риск внутреннего раскола и ослабление переговорных позиций. Grok также предполагает, что затягивание реформ может отразиться на внешней поддержке.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: главная проблема для Зеленского – не сама критика, а ее накопление с разных сторон. Они также говорят о риске потери доверия, усложнении отношений с партнерами и усилении внутренней политической конкуренции.

Разница – в акцентах. ChatGPT говорит прежде всего о постепенной потере политического запаса доверия, Gemini — о сужении пространства для решений и риске политического кризиса, а Grok — о возможном внутреннем расколе и ослаблении переговорных позиций.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заговорили о замене Зеленского.



