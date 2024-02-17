Зеленский зовет Трампа на фронт: объяснил, почему это важно

Как передает портал "Комментарии", во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать с бывшим президентом США Дональдом Трампом на фронт, чтобы показать войну не через соцсети.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Лидер украинцев напомнил, что он не единожды публично приглашал Дональда Трампа приехать в Украину. И приедет он или нет, зависит исключительно от его желания.

По словам Зеленского, было бы хорошо, чтобы все кандидаты в президенты США знали, что действительно происходит на войне в Украине. И, если Трамп приедет, то, по словам Зеленского, он готов лично с ним поехать на фронт.

При этом Владимир Зеленский считает, что политики, которые будут говорить об окончании войны, должны знать, как она выглядит.

"Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война", — подчеркнул президент Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время европейского мини-турне Владимира Зеленского между Украиной и Германией, а также между Украиной и Францией были подписаны Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Также мы получим новые – внушительные – пакеты помощи. Какие выводы можно сделать по итогам подписанных документов, проведенных встреч и сделанных заявлений? Какие ожидания от дальнейшего пребывание украинского лидера в Европе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



