Зеленский жестко ответил на новые обвинения Путина: что сказал президент

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на новые обвинения главы Кремля относительно причастности Украины к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл". Соответствующее заявление он сделал во время своего вечернего видеообращения .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский заявил, что сегодня Владимир Путин "снова разговаривал сам с собой".

"Это снова транслировали по телевидению. Снова обвиняет Украину (в теракте в Москве — ред.) больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого. Хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он самое большое окно для террора. Он и его спецслужба. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос, ничей больше", — отметил Владимир Зеленский.

Следует отметить, что ряд мировых лидеров уже заявили, что Украина не имеет отношения к теракту в Москве. Вместо этого террористы угрожают новым терактами в РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выступил с новыми обвинениями. Глава Кремля снова пытается повесить вину за теракт в Crocus City Hall на Украину. Но при этом Путин признает, что у них нет доказательств ее причастности. По его мнению, нужно разобраться, почему радикальные исламисты решили совершить теракт в РФ, которая "выступает за справедливое разрешение ближневосточного конфликта" и почему они "идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан".

Также Путин вновь заявил, что якобы контрнаступление Украины было безуспешным, а Киев "выполняет команды из Вашингтона", а в самой Украине начали создавать "нечто вроде Гитлерьюгенда".

