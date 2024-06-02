Зеленский заявил о своем разочаровании: кого критикует президент

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на конференции "Диалог Шангри-Ла", где призвал мировых лидеров присоединиться к Саммиту мира по войне в Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 1 июня прибыл в Сингапур на конференцию "Диалог Шангри-Ла". На следующий день президент Украины выступил в части программы "Переосмысление решений для глобального мира и региональной стабильности" и рассказал о своем разочаровании, что некоторые страны до сих пор не подтвердили свое участие в Саммите мира.

"Мы разочарованы, что некоторые мировые лидеры еще не подтвердили свое участие в мирном саммите. Я приглашаю ваш регион, лидеров ваших стран присоединиться, чтобы ваши люди были вовлечены в глобальные события", — сказал Зеленский.

Также президент рассказал, сколько стран уже согласились принять участие в Саммите мира. Кроме того, Зеленский выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны хотят сорвать саммит в пользу России.

"106 стран подтвердили участие в саммите. Сейчас есть не очень хорошая информация, что некоторые государства стали помогать России в дипломатическом срыве мирного саммита", – сказал президент.

Выступление Владимира Зеленского стало символическим и завершающим на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины обратился с важным призывом к партнерам. Зеленский попросил союзников Украины дать разрешение наносить удары по территории России.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором президент назвал "полной изменой" возможные договоренности РФ и других стран о войне в Украине.