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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на конференции "Диалог Шангри-Ла", где призвал мировых лидеров присоединиться к Саммиту мира по войне в Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский 1 июня прибыл в Сингапур на конференцию "Диалог Шангри-Ла". На следующий день президент Украины выступил в части программы "Переосмысление решений для глобального мира и региональной стабильности" и рассказал о своем разочаровании, что некоторые страны до сих пор не подтвердили свое участие в Саммите мира.
Также президент рассказал, сколько стран уже согласились принять участие в Саммите мира. Кроме того, Зеленский выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны хотят сорвать саммит в пользу России.
Выступление Владимира Зеленского стало символическим и завершающим на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины обратился с важным призывом к партнерам. Зеленский попросил союзников Украины дать разрешение наносить удары по территории России.
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором президент назвал "полной изменой" возможные договоренности РФ и других стран о войне в Украине.
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Ермаков
сегодня, 08:14
Несмотря на то, что в мире правит большой капитал мир меняется по желанию народа. По прогнозу ИКД в июне может наступить перелом в войне. Войска РФ начнут отступать и это будет навсегда. Причин будет две. Первая - это желание некоторых убрать власть Путина, вторая - некоторые регионы выступят за отделение от РФ. За год население РФ может сократиться на 11 миллионов человек и это будет только начало полного развала России.