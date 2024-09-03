Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать территорию в РФ, пока не принудят Путина к переговорам

Украина намерена удерживать захваченные территории в Курской области России на неопределенный срок, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News. Зеленский отметил, что контроль над этой территорией является частью "плана победы", который будет представлен международным партнерам, в том числе Соединенным Штатам.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

На вопрос о возможном расширении наступления на другие российские территории Зеленский отказался от прямых комментариев, подчеркнув, что не может публично обсуждать детали военных операций.

"Я не могу это комментировать. Это, как и начало нашей Курской операции, – сюрприз является неотъемлемой частью успеха", – сказал он.

Информация о Курской операции стала неожиданностью даже для союзников Украины, включая США. Зеленский объяснил, что решение не сообщать союзникам не было связано с недоверием, а скорее с тем, что предыдущие анонсы контрнаступлений давали России время подготовиться, что помешало успеху прошлым летом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил, готовится ли Украина к возвращению ЗАЭС военным путем. Украина, скорее всего, пока не имеет возможности вернуть под контроль Запорожскую атомную электростанцию в рамках боевых действий. В этом вопросе сейчас предпринимаются политические шаги. Об этом на брифинге в Запорожье заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ".

По его словам, Украина считает, что станцию следует возвращать под контроль политическим путем. И сейчас этот вопрос поднимается на всех площадках. Зеленский уточнил, что вопросом оккупации ЗАЭС занимается гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В ближайшее время он посетит Энергодар и Запорожскую АЭС. После этого Гросси намерена посетить Киев.

