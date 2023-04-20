Зеленский заявил, что у Украины уже есть очень серьезное оружие для защиты неба

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищаться от российских ударов. Как передает издание "Комментарии", такое заявление глава государства сделал в вечернем видеообращении к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
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Владимир Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты за еще один пакет военной поддержки, о котором было объявлено 19 марта. В него, в частности, вошли ракеты в HIMARS и авиационные боеприпасы.
Также глава государства традиционно отметил украинских защитников, в частности, защитников неба – Воздушные силы и соответствующие подразделения других родов войск.
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Также издание "Комментарии" сообщало — контрнаступательная операция ВСУ уже идет, уверяет замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят, прежде всего, как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны. Как расцениваете подобные заявления и весь медийный шум касательно наступательных действий ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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