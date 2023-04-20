logo

BTC/USD

28829.72

ETH/USD

1951.07

LTC/USD

91.09

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский заявил, что у Украины уже есть очень серьезное оружие для защиты неба
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил, что у Украины уже есть очень серьезное оружие для защиты неба

Глава государства отдельно отметил защитников неба, которые своей меткостью и скоростью обеспечивают эффективность для всего того оружия, которое появилось у нашего государства

сегодня, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищаться от российских ударов. Как передает издание "Комментарии", такое заявление глава государства сделал в вечернем видеообращении к украинцам.

Зеленский заявил, что у Украины уже есть очень серьезное оружие для защиты неба

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, в Украине, очень серьезные. Но должны быть – и, уверен, будут – еще мощнее", – подчеркнул президент.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Владимир Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты за еще один пакет военной поддержки, о котором было объявлено 19 марта. В него, в частности, вошли ракеты в HIMARS и авиационные боеприпасы.

Также глава государства традиционно отметил украинских защитников, в частности, защитников неба – Воздушные силы и соответствующие подразделения других родов войск. 

"Спасибо всем, кто своей меткостью и скоростью обеспечивает эффективность для всего того оружия, которое появилось у нашего государства", – отметил лидер украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) объяснили, почему войска РФ активнее начали использовать "Шахеды".

Также издание "Комментарии" сообщало — контрнаступательная операция ВСУ уже идет, уверяет замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят, прежде всего, как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны. Как расцениваете подобные заявления и весь медийный шум касательно наступательных действий ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5914
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!