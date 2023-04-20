Зеленский заявил, что у Украины уже есть очень серьезное оружие для защиты неба

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищаться от российских ударов. Как передает издание "Комментарии", такое заявление глава государства сделал в вечернем видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, в Украине, очень серьезные. Но должны быть – и, уверен, будут – еще мощнее", – подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты за еще один пакет военной поддержки, о котором было объявлено 19 марта. В него, в частности, вошли ракеты в HIMARS и авиационные боеприпасы.

Также глава государства традиционно отметил украинских защитников, в частности, защитников неба – Воздушные силы и соответствующие подразделения других родов войск.

"Спасибо всем, кто своей меткостью и скоростью обеспечивает эффективность для всего того оружия, которое появилось у нашего государства", – отметил лидер украинцев.

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Также издание "Комментарии" сообщало — контрнаступательная операция ВСУ уже идет, уверяет замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят, прежде всего, как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны. Как расцениваете подобные заявления и весь медийный шум касательно наступательных действий ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



