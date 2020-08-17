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Главная Новости Политика президент Зеленский заявил, что протесты в Беларуси отразятся на Украине
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Зеленский заявил, что протесты в Беларуси отразятся на Украине

Во время совещания эксперты анализировали в деталях обстановку в Беларуси и оценили все возможные сценарии конфликта для Украины

сегодня, 15:20
Автор:

Елена Волкова

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытое совещание в связи с резким обострением ситуации в Беларуси. Лидер нашего государства заявил, что события в соседней стране могут существенно повлиять на Украину, сообщает Офис президента.  

Во время совещания эксперты анализировали в деталях обстановку в Беларуси и оценили все возможные сценарии дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения, включая различные типы эскалации и гибридные типы мировых конфликтов. Также Зеленский с руководителями разведывательных органов Украины и силовых структур провели анализ рисков непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации. В ОП говорят, что по итогу встречи президент дал важные для страны распоряжения, суть которых не разглашают. 

Зеленский заявил, что протесты в Беларуси отразятся на Украине

Напомним, на сегодняшнем митинге в Беларуси Александр Лукашенко, победу на президентских выборов которого признают не все страны, рассказал о возможности повторного голосования. По его словам, вторых выборов не будет. А заводчан, которые устраивают забастовки на белорусских предприятиях, ждут увольнения,

Также мы писали, что вчера новоизбранный президент Беларуси Александр Лукашенко на митинге у Дома правительства произнес речь о протестах в своей стране. Однако речь стала популярной не столько у народа, сколько в интернете. Пользователи разобрали выступление Лукашенко на мемы и сравнили его с не менее популярным в свое время в Сети экс-президентом Украины Виктором Януковичем.


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