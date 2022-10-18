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Зеленский заявил, что есть вариант, как заставить Россию "думать о мире"

Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Украине больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами для таких систем

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия будет вынуждена думать о мире, когда ее "возможности для террора будут обезврежены". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к украинцам.

Зеленский заявил, что есть вариант, как заставить Россию "думать о мире"

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Но, чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами для таких систем", — отметил президент.

По его словам, Россия не имеет шансов на поле боя. И пытается террором перекрыть свои военные поражения. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, России не останется ничего другого, чем думать о мире.

Также президент сообщил, что завершился очередной этап освобождения наших людей из российского плена: удалось вернуть 108 украинок – офицеров, сержантов, рядовых. Армия, ВМС, терроборона, Нацгвардия, пограничники. 96 – военнослужащие, из них 37 эвакуированы из "Азовстали". 12 – гражданские.

"Есть среди освобожденных и те, кого захватили в плен еще задолго до полномасштабной войны. Мы ни о ком из наших не забываем – всех должны вернуть. И вернем", — подытожил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" - Германия назвала свой приоритет в поставках Украине оружия.

Также издание "Комментарии" сообщало - в Беларуси уже даже не скрывают, что готовятся к войне с Украиной, проводят мероприятия, которые свидетельствуют о подготовке к серьёзному противостоянию. Так в Беларуси части сотрудников МЧС выделили оружие, чтобы "защищать отечество" в случае боевых действий, также в стране тренируются проводить эвакуацию населения и рассказывают об укрытиях. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал глава МЧС Беларуси Вадим Синявский.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3XrZBsl1DNw&feature=emb_logo
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