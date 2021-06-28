Зеленский запустил флешмоб перед матчем Швеция-Украина (видео)

Государственный глава Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку украинских футболистов накануне их поединка со сборной Швеции. Видеоролик президент обнародовал в своем Telegram-канале, сообщает "УНИАН".

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Зеленский обратился к украинцам с призывом поддержать нашу футбольную сборную.

Президент также обратился и к самим игрокам, сказав: "Знай, вас на поле не будет одиннадцать, нас на поле будет сорок миллионов!".

Напомним, что 29 июня в шотландском Глазго состоится матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в котором украинская сборная встретится со сборной Швеции. Согласно прогнозам букмекеров, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка. Впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Также известно, что защитник сборной Швеции и Ньюкасла Эмиль Крафт накануне матча 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) против Украины рассказал, кого считает наиболее опасным соперником среди подопечных Андрея Шевченка. Со слов шведского футболиста, больше всех в составе украинской сборной нужно остерегаться Андрея Ярмоленко.

В материале нашего издания также можно прочитать, что легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!