kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.11.2020

BTC/USD

15875.42

ETH/USD

457.75

LTC/USD

62.81

НБУ 14.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский записал видеообращение из больницы: о чем говорил президент
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский записал видеообращение из больницы: о чем говорил президент

Президент Украины акцентировал внимание на важности карантина выходного дня и соблюдения ограничений

сегодня, 19:55
Автор:

Владимир Лавский

Решение ввести карантин выходного дня Зеленский объяснил стремлением уменьшить динамику заболеваемости. Об этом он заявил на собственном телеграм-канале. 

Зеленский записал видеообращение из больницы: о чем говорил президент

"По этому поводу есть много дискуссий, хотя, по моему мнению, все достаточно очевидно. Это можно поддерживать или не поддерживать. Но нельзя не понимать почему именно такое решение было принято. У нас каждый день новые рекорды. Более 12-ти тысяч заболевших в день. Надо сбить динамику роста количества заболевших. И наши врачи героически противостоят вирусу, но не надо доводить до ситуации, когда им придется выбирать кого лечить", — сказал глава государства.

Президент объяснил, что для достижения цели есть только два варианта: частичный или полный карантин.

"Как уменьшить рост? Идеальных инструментов для этого, я считаю, не существует. Есть болезненные и еще болезненнее. Например, Франция, Германия, многие другие страны вводят полные локдауны — не в субботу и воскресенье, а на всю неделю. И это еще хуже для бизнеса и экономики, чем карантин выходного дня. Карантин выходного дня — это шанс избежать полного закрытия. И если у нас есть такой шанс, мы им воспользоваться", — сказал президент.

Зеленский признает, что карантин выходного дня будет убыточным для предпринимателей, но утверждает, что он продлится всего шесть дней:

"Фактически речь идет о шести нерабочих днях. Шесть дней. Да, отдельные сферы бизнеса понесут потери. Правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки и это будет справедливо. Отдельные, кстати, уже существуют и действуют. Хотя этого недостаточно. Не закрыться,  не увольнять людей, выстоять — это главная задача. Правительство должно сделать все, чтобы эти три уикенды не стали критичными для существования малого и среднего бизнеса. И еще, давайте откровенно, есть деньги и бизнес, а жизнь и здоровье людей. Жесткий, неприятный вопрос, но он стоит. Считал ли кто-то потери, если в кино или рестораны вообще некому будет ходить", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что эффективность шести дней карантина выходного дня будет зависеть от действий власти, в том числе местной.

"Будет ли карантин выходного дня эффективным или не будет и зависит от совместного взаимодействия бизнеса и власти. Как центральной, так и местной. Но у некоторых мэров, к сожалению, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своем городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые, а иногда действительно непопулярные шаги потому что боремся не за рейтинги личные, а за жизни украинцев. Коронавирус заставляет принимать сложные решения. Если будем реально соблюдать карантин на выходных, будет главный результат — мы избежим полного локдауна, но если продолжим играть в хороших полицейских на местах, не выполнять решения правительства и отмечать это грандиозным концертом на площади города, или если продолжим постоянно не верить в ковид, маски и дистанции, тогда, я уверен, в итоге проигрываем все мы: не отдельный мэр, не отдельный министр, президент — проиграет вся Украина. Давайте этого не допустим", — подытожил Зеленский.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский придумал способ, как побороть COVID-19. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/437
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ