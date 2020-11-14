Зеленский записал видеообращение из больницы: о чем говорил президент

Решение ввести карантин выходного дня Зеленский объяснил стремлением уменьшить динамику заболеваемости. Об этом он заявил на собственном телеграм-канале.

"По этому поводу есть много дискуссий, хотя, по моему мнению, все достаточно очевидно. Это можно поддерживать или не поддерживать. Но нельзя не понимать почему именно такое решение было принято. У нас каждый день новые рекорды. Более 12-ти тысяч заболевших в день. Надо сбить динамику роста количества заболевших. И наши врачи героически противостоят вирусу, но не надо доводить до ситуации, когда им придется выбирать кого лечить", — сказал глава государства.

Президент объяснил, что для достижения цели есть только два варианта: частичный или полный карантин.

"Как уменьшить рост? Идеальных инструментов для этого, я считаю, не существует. Есть болезненные и еще болезненнее. Например, Франция, Германия, многие другие страны вводят полные локдауны — не в субботу и воскресенье, а на всю неделю. И это еще хуже для бизнеса и экономики, чем карантин выходного дня. Карантин выходного дня — это шанс избежать полного закрытия. И если у нас есть такой шанс, мы им воспользоваться", — сказал президент.

Зеленский признает, что карантин выходного дня будет убыточным для предпринимателей, но утверждает, что он продлится всего шесть дней:

"Фактически речь идет о шести нерабочих днях. Шесть дней. Да, отдельные сферы бизнеса понесут потери. Правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки и это будет справедливо. Отдельные, кстати, уже существуют и действуют. Хотя этого недостаточно. Не закрыться, не увольнять людей, выстоять — это главная задача. Правительство должно сделать все, чтобы эти три уикенды не стали критичными для существования малого и среднего бизнеса. И еще, давайте откровенно, есть деньги и бизнес, а жизнь и здоровье людей. Жесткий, неприятный вопрос, но он стоит. Считал ли кто-то потери, если в кино или рестораны вообще некому будет ходить", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что эффективность шести дней карантина выходного дня будет зависеть от действий власти, в том числе местной.



"Будет ли карантин выходного дня эффективным или не будет и зависит от совместного взаимодействия бизнеса и власти. Как центральной, так и местной. Но у некоторых мэров, к сожалению, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своем городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые, а иногда действительно непопулярные шаги потому что боремся не за рейтинги личные, а за жизни украинцев. Коронавирус заставляет принимать сложные решения. Если будем реально соблюдать карантин на выходных, будет главный результат — мы избежим полного локдауна, но если продолжим играть в хороших полицейских на местах, не выполнять решения правительства и отмечать это грандиозным концертом на площади города, или если продолжим постоянно не верить в ковид, маски и дистанции, тогда, я уверен, в итоге проигрываем все мы: не отдельный мэр, не отдельный министр, президент — проиграет вся Украина. Давайте этого не допустим", — подытожил Зеленский.

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский придумал способ, как побороть COVID-19.





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