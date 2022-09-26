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Зеленский занял первое место в рейтинге самых влиятельных евреев и попал на обложку журнала

Президент Украины возглавил рейтинг самых влиятельных евреев в 2022 году.

сегодня, 13:01
Автор:

Slava Kot
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Израильское издание The Jerusalem Post выбрало 50 самых влиятельных евреев в 2022 году. Победил в рейтинге президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Jerusalem Post.

Зеленский занял первое место в рейтинге самых влиятельных евреев и попал на обложку журнала

Зеленский на обложке журнала The Jerusalem Post. Фото из открытых источников

Израильский журнал называет украинского президента иконой среди политиков и отмечает, что такое звание мало кто может заслужить.

По утверждению The Jerusalem Post, мало кто знал о Зеленском, который сначала играл президента роль в комедийном сериале, а затем занял эту должность в действительности. Но все изменилось с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину.

Тогда украинский лидер проявил мужество и силу духа. Особенно мировое сообщество запомнило слова Зеленского, когда он сказал, что ему нужно оружие, а не безопасный выезд из страны. Из-за такой устойчивости израильское издание сравнивает его с британским лидером времен второй мировой войны Уинстолем Черчиллем.

После Зеленского на втором месте оказался премьер-министр Израиля Яир Лапид, занимающийся конфликтом между Израилем и мусульманскими странами Ближнего Востока. Третью позицию в рейтинге заняла премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Также в ТОП 10 самых влиятельных евреев The Jerusalem Post попал госсекретарь США Энтони Блинкен, занимающийся вопросами войны в Украине, афганскими беженцами и санкциями против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о формуле мира, озвученной Зеленским на Генассамблее ООН.

Также "Комментарии" писали о первом разговоре Зеленского после 24 февраля с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Президент Украины просил его позвонить по телефону Путину.



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Источник: https://www.jpost.com/50-most-influential-jews-2022
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