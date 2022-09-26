Зеленский занял первое место в рейтинге самых влиятельных евреев и попал на обложку журнала

Израильское издание The Jerusalem Post выбрало 50 самых влиятельных евреев в 2022 году. Победил в рейтинге президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Jerusalem Post.

Зеленский на обложке журнала The Jerusalem Post. Фото из открытых источников

Израильский журнал называет украинского президента иконой среди политиков и отмечает, что такое звание мало кто может заслужить.



По утверждению The Jerusalem Post, мало кто знал о Зеленском, который сначала играл президента роль в комедийном сериале, а затем занял эту должность в действительности. Но все изменилось с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину.



Тогда украинский лидер проявил мужество и силу духа. Особенно мировое сообщество запомнило слова Зеленского, когда он сказал, что ему нужно оружие, а не безопасный выезд из страны. Из-за такой устойчивости израильское издание сравнивает его с британским лидером времен второй мировой войны Уинстолем Черчиллем.



После Зеленского на втором месте оказался премьер-министр Израиля Яир Лапид, занимающийся конфликтом между Израилем и мусульманскими странами Ближнего Востока. Третью позицию в рейтинге заняла премьер-министр Франции Элизабет Борн.



Также в ТОП 10 самых влиятельных евреев The Jerusalem Post попал госсекретарь США Энтони Блинкен, занимающийся вопросами войны в Украине, афганскими беженцами и санкциями против России.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о формуле мира, озвученной Зеленским на Генассамблее ООН.



Также "Комментарии" писали о первом разговоре Зеленского после 24 февраля с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Президент Украины просил его позвонить по телефону Путину.



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