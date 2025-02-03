Зеленский заинтриговал заявлением: что должно произойти в ближайшие недели

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает визита спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в интервью "Associated Press".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что "имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине". Он отметил, что в прошлый раз дата визита была перенесена "из-за каких-то юридических вопросов в США".
Президент добавил, что не знает четкой даты, на которую планируется визит Келлога.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в интервью журналистам поздно вечером 2 февраля.
Также издание "Комментарии" сообщало — исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". За столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Associated Press" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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