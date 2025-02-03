Зеленский заинтриговал заявлением: что должно произойти в ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает визита спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в интервью "Associated Press".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Келлог и люди в его команде... Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них это важно, и мы так договаривались с президентом Трампом, что команды начнут договариваться больше. Так оно и будет. У них есть контакты, есть разговоры по телефону, есть онлайн-контакты. Вживую в ближайшее время, я думаю, будет встреча", – заявил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что "имел сигналы, что в ближайшее время команда США будет в Украине". Он отметил, что в прошлый раз дата визита была перенесена "из-за каких-то юридических вопросов в США".

Президент добавил, что не знает четкой даты, на которую планируется визит Келлога.

"Для нас важно, чтобы это произошло в ближайшие недели, в ближайшие даты. Я думаю, все это произойдет", – сказал Зеленский.

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