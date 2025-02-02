Переговоры США и РФ: Зеленский рассказал, что может быть очень опасным

Исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". За столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Associated Press" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, что Россия не заинтересована в переговорах о прекращении войны или уступках, которые Кремль рассматривает как поражение, особенно в условиях своего военного превосходства на поле боя.

Президент Украины выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может заставить правителя России Владимира Путина сесть за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетику и банковскую систему, а также продолжая поддержку украинских военных.

"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", – сказал Зеленский.

Заявление украинского лидера прозвучало после того, как Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет "серьезные" переговоры с Москвой относительно возможного прекращения войны.

"Они могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас – это опасно для всех", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская сторона поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако пока эти переговоры ведутся на общем уровне. Он выразил надежду, что в ближайшее время состоятся личные встречи для детального обсуждения договоренностей.

"Нам нужно больше работать над этим", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что во время телефонного разговора с Трампом в ходе избирательной кампании они договорились обсудить необходимые шаги для прекращения войны после победы Трампа.

"Я считаю, что прежде всего мы должны провести встречу с Трампом — это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе", – заявил Зеленский, имея в виду „общее видение быстрого прекращения войны".

По его словам, после переговоров с Трампом нужно будет перейти к формату переговоров с Россией. Он считает, что за столом переговоров должны быть США, Украина и Россия, а также, желательно, Европейский Союз.

Президент предостерег от ситуации, когда Путин получит "контроль" над войной, намекая на неоднократные угрозы эскалации со стороны Кремля во времена администрации Джо Байдена.

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