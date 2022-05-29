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Зеленский заинтриговал: ожидаю хороших новостей от партнеров уже на следующей неделе

Глава государства отметил, каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превалировать оккупантов технологически и ударной силой

сегодня, 08:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заинтриговал сказанным в своем уже традиционным видеообращении к украинцам. Он заявил, что есть надежда, что позитивные новости от партнеров по обеспечению Украины всем необходимым для обороны, он получит на следующей неделе.

Зеленский заинтриговал: ожидаю хороших новостей от партнеров уже на следующей неделе

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, что каждый день власти пытаются заканчивать, добиваясь того, что оборонительные способности страны становятся сильнее и прочнее. В первую очередь, это касается вопроса снабжения страны новейшим вооружением. 

Президент подчеркнул, очень важно, чтобы украинская армия превосходила оккупантов технологически и ударной силой. При этом Зеленский признал, что в этом вопросе многое зависит от решения партнеров и союзников Украины, зависит от их позиции по защите свободы в Украине. 

По словам Владимира Зеленского, у него есть надежда, что хорошие новости по предоставлению Украине всего необходимого для отпора стране-агрессору он получит уже на следующей неделе.

Зеленский также обратился с призывом к мировому сообществу, потребовав признать Россию государством-террористом и государством – спонсором терроризма.

Читайте на портале "Комментарии" — Дмитрий Кулеба рассказал, есть ли смысл говорить о том, что ближайшим временем может состояться встреча президента Украины Зеленского и президента РФ Путина, которая положит конец войне.

Также издание "Комментарии" сообщало - глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев до сих пор не отреагировал на предложения РФ по мирному договору, процесс остановлен.


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Источник: https://t.me/OP_UA/6699
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