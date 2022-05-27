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Кулеба рассказал, идет ли подготовка к встрече Зеленского и Путина

Кулеба заявил, что ничто не указывает на готовность России к переговорам

сегодня, 18:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина неоднократно выступала инициатором переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Но каждый раз в ответ от российских коллег звучало, что еще не время для такой встречи. Поэтому сегодня невозможно спрогнозировать, когда такая встреча может произойти. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Киеве, пишет "Укринформ".

Кулеба рассказал, идет ли подготовка к встрече Зеленского и Путина

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр отметил, что несмотря на все усилия организовать встречу президентов Украины и России от российской стороны так и не последовало ни одного положительного индикатора.

По словам Дмитрия Кулебы, из того, что известно, то российский президент больше настроен на продолжение войны, нежели на прямые переговоры. А при таких обстоятельствах нет никаких перспектив говорить о том, что встреч может состояться в обозримом будущем.

Показателем, что Россия стремится сесть за стол переговоров было бы прекращение наступления, прекращения огня. А в итоге все происходит с точностью до наоборот – российские войска продолжают наступать, на оккупированных территориях Москва оперативно вводит в оборот российские рубли, подключает российских операторов связи, выдает российские паспорта. Все это, конечно же, не способствует подготовке к переговорам.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев до сих пор не отпарировал на предложения РФ по мирному договору, которые еще в конце марта были переданы в столицу Украины. По словам Лаврова, под воздействием Запада украинская власть отказывает от конструктива на переговорах. 



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3493629-zaraz-niso-ne-vkazue-na-gotovnist-rosii-do-peregovoriv-kuleba.html
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