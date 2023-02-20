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Зеленский заинтриговал новым заявлением: мы готовимся к короткой войне

Президент Украины вновь заявил, что Украина не согласиться на территориальные компромиссы с Россией

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина активно готовится к короткой войне и своей победе и попытки россиян захватить Украину не увенчаются успехом. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ, сообщает Corriere della Sera, и в интервью телеканалу Rai.

Зеленский заинтриговал новым заявлением: мы готовимся к короткой войне

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, российское руководство до сих пор строит планы по захвату всей территории Украины, а все из-за того, что Кремль не осознал, что Украина стала намного сильнее, чем год назад. 


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Владимир Зеленский также дал понять, что следующих "Минских соглашений", которые бы подразумевали временное прекращение огня, перемирие быть не может, Украина будет продолжать двигаться к миру только возвращая все свои территории.

"Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе. Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. В 2014 году конфликт заморозился, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к внезапному нападению в прошлом году, мы не попадем в ту же самую ловушку снова", – отметил Зеленский.

По его словам, украинские военные, которые сегодня защищают Украину имеют намного больше мотивации и уверенности в своих силах, нежели российские захватчики, потому что они стоят за свои дома, за свои семьи, они борются на своей земле.

Глава украинского государства также поблагодарил мир за санкционное давление на страну-агрессора, что дает украинской армии дополнительное время для укрепления.

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Источник: https://www.corriere.it/esteri/23_febbraio_19/zelensky-intervista-italia-meloni-ucraina-48025496-b080-11ed-bbef-91b6ba0d81d3.shtml
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 08:55

Потешний ухилянт-мілітарі, який прийшов до влади брехнею, занурив країну в нечувану в світі корупцію, як Сталін привів війну і руїни. В якого все збудовано на брехні.

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