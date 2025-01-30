Зеленский заинтриговал долгим разговором с Будановым: что могли обсуждать

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 30 января долго разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение главы государства. Детальное содержание разговора президент не раскрыл.

О чем говорили Зеленский и Буданов 30 января, президент оставил в секрете. Фото6 Офис президента

"Был сегодня долгий разговор с Будановым по поводу наших задач и перспектив, разных сценариев. Важно действовать активно", — заинтриговал Зеленский.

Президент рассказал, что по фронту и военной операции в Курской области РФ ему докладывал главком ВСУ Александр Сырский.

"Есть за что отметить наши бригады, и особенно – 225-й отдельный штурмовой батальон – смело и упорно уничтожают врага, а также – 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада – молодцы, ребята! И сегодня благодарность Силам специальных операций за эффективное поражение российских солдат и техники", – добавил украинский президент.

По словам Зеленского, очень важно, чтобы "каждый день давал новые результаты" и такими результатами "становились потери врага, потери России".

Разговор Зеленского с Будановым состоялся после того, как в ГУР заявили, что в 2025 году Россия планирует мобилизовать более 126 тысяч солдат из "спецконтингента". Речь идет о людях, которые имеют задолженности, находятся в тюрьме и другие проблемы.

Кроме того, беседе президента с разведчиком предшествовали сообщения СМИ о закрытом совещании в Верховной Раде. Там глава ГУР МО якобы заявил, что Украина стоит перед угрозой существования, если в ближайшие полгода не начнется диалог по прекращению полномасштабной войны. Однако "Комментарии" выяснили, что Буданов не говорил резонансной фразы о переговорах и проблемах Украины через полгода. В ГУР заявили, что цитата Буданова с закрытого, с грифом "секретно", заседания Рады не соответствует действительности. "Комментарии" также приводили мнение нардепа от "Слуги народа" Олега Дунды. Он считает, что заявление Буданова о переговорах было "вырвано из контекста", а человек, сделавший достоянием общественности информацию с закрытого мероприятия Рады, должен понести ответственность.

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