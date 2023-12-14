Зеленский заговорил о предательстве, обратившись к лидерам ЕС

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Кравцев Сергей
Очень важно, чтобы объединённая Европа сегодня не впала в нерешительность и не предала веру народа. Россия использует нерешительность в свою пользу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам стран ЕС, пишет "Politico".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила домашнее задание от ЕС, приняла законы, выполнив тем самым рекомендации Еврокомиссии.
Он призвал лидеров ЕС не дать России шанса использовать решимость Европы в отношении Украины.
Глава украинского государства также напомнил, что украинцы во время революции достоинства вышли в центр Киева под флагами Европейского союза.
Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня в Брюсселе стартовал саммит лидеров стран ЕС. Чего ожидать от саммита? Только ли в Венгрии тут проблема? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Ігор
сегодня, 17:11
Всі диктатори наприкінці свого провалу намагаються маніпулювати всіма та списувати на них своє розкрадання. У корумпованого вождя зі зграєю друзів ухилянтів провал за провалом. Похмілля буде важким. У корупції армії чиновників попів суддів прокурорів депутатів відсутня мотивація. Вони вже кілька заколотів пережили і змін влади, вони впевнені - зможуть підлаштуватися.