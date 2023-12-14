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Зеленский заговорил о предательстве, обратившись к лидерам ЕС

Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с просьбой не предавать украинский народ

сегодня, 16:02
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Кравцев Сергей
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Очень важно, чтобы объединённая Европа сегодня не впала в нерешительность и не предала веру народа. Россия использует нерешительность в свою пользу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам стран ЕС, пишет "Politico".

Зеленский заговорил о предательстве, обратившись к лидерам ЕС

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали недостойной. Или как неспособность принимать решения, которые она подготовила сама", — заявил лидер украинцев.


Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила домашнее задание от ЕС, приняла законы, выполнив тем самым рекомендации Еврокомиссии.

Он призвал лидеров ЕС не дать России шанса использовать решимость Европы в отношении Украины.

"Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пас из Брюсселя в виде негатива по отношению к Украине. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую — и единственную — победу года. Европа должна победить, договоренности должны придерживаться, а слова должны иметь значение ", — подчеркнул президент.

Глава украинского государства также напомнил, что украинцы во время революции достоинства вышли в центр Киева под флагами Европейского союза.

"10 лет назад в Украине люди восстали под флагами Евросоюза… Прошу вас сегодня об одном — не предавайте народ и его веру в Европу. Если никто не верит в Европу, что сохранит Европейский Союз живым?", — добавил президент.

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