Зеленский задал вопрос в ООН по России

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, почему Россия до сих пор принимает участие в заседаниях членов Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где на 19 сентября запланирована сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Перед этим украинский президент посетил госпиталь с ранеными военными из Украины.

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Во время разговора Владимир Зеленский подверг критике ООН, которое позволило министру МИД РФ Сергею Лаврову приехать в США и принять участие в Генассамблее ООН. Президент спрашивает, почему России до сих пор есть место в ООН.

"А если ООН все-таки – жаль, но все же – есть место российским террористам, то вопрос не ко мне. Я думаю, что это вопрос ко всем членам ООН", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы все сообщения от Киева были услышаны среди союзников. Президента также спросили, покинет ли он зал, когда будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Зеленский ответил, что пока не знает ответа на этот вопрос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких обстоятельствах может начаться Третья мировая война. Зеленский призвал подумать, что произойдет через десять лет, если Украина не сможет отразить агрессию России и потерпит поражение. Президент считает, что тогда Россия, возможно, начнет свое вторжение в Польшу.

Также "Комментарии" писали о спикере Совета нацбезопасности США Джоне Кирби, который озвучил позицию Соединенных Штатов относительно ракет большой дальности ATACMS для Украины.