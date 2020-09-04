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Главная Новости Политика президент Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября в онлайн-режиме
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Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября в онлайн-режиме

На мероприятии Зеленский выступит в онлайн-формате

сегодня, 19:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Президент Украины Владимир Зеленский планирует дистанционно выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций во второй половине дня 23 сентября. Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь лидера государства Юлия Мендель.

"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление Президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - отметила пресс-секретарь Президента.

Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября в онлайн-режиме

Фото: zik.ua

Как известно, был обнародован график мероприятий высокого уровня новой сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Так, 15 сентября состоится официальное открытие 75-й сессии Генассамблеи, 21 сентября - торжественное празднование 75-й годовщины создания ООН, 22 сентября - начало общих дебатов.

Каждый год в сентябре в Нью-Йорке начинается новая, очередная сессия Генеральной ассамблеи ООН. В конце месяца проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.

Как ранее писали "Комментарии", ООН сообщила о количестве жертв боевых действий на Донбассе.


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