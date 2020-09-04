Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября в онлайн-режиме

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Дмитрий Симоненко
Президент Украины Владимир Зеленский планирует дистанционно
выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций во второй
половине дня 23 сентября. Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь лидера
государства Юлия Мендель.
"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену
большого количества мероприятий, Генеральная ассамблея ООН состоится в
онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную
таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й
сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление Президента Украины Владимира
Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине
дня", - отметила пресс-секретарь Президента.
Фото: zik.ua
Как известно, был обнародован график мероприятий высокого
уровня новой сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Так, 15 сентября состоится
официальное открытие 75-й сессии Генассамблеи, 21 сентября - торжественное
празднование 75-й годовщины создания ООН, 22 сентября - начало общих дебатов.
Каждый год в сентябре в Нью-Йорке начинается новая,
очередная сессия Генеральной ассамблеи ООН. В конце месяца проводится так
называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и
правительств стран-членов ООН.
Как ранее писали "Комментарии", ООН сообщила о
количестве жертв боевых действий на Донбассе.
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