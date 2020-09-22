Зеленский выступил в ООН: что сказал про Россию

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Виолетта Комаровская
Владимир Зеленский стал одним из спикеров торжественного заседания ООН, которое из-за пандемии коронавируса проходило в онлайн-режиме. Президент осудил Россию за агрессию на территории Украины и обвинил в попытке перераспределить сферы влияния в мире. Речь Зеленского опубликовали на официальной Facebook-странице главы государства.
Владимир Зеленский. Скриншот
Поскольку торжественное заседание в честь 75-й годовщины создания ООН в этот раз проходило онлайн, спикеры смогли присоединиться к нему с помощью видео-конференции. Свое время Владимир Зеленский решил использовать, в частности, чтобы напомнить о российской агрессии в Украине.
По словам украинского президента, 75-я годовщина ООН - это отличный повод, чтобы вернуться к выполнению основных принципов Организации.
Стоит отметить, что торжественное заседание Генассамблеи ООН впервые проходит в подобном онлайн-формате. Оно стартовало накануне и продлиться до 29 сентября.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Италии.
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