kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.09.2020

BTC/USD

10475.26

ETH/USD

344.47

LTC/USD

43.71

НБУ 22.09.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский выступил в ООН: что сказал про Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский выступил в ООН: что сказал про Россию

Президенту Украины дали слово во время торжественного заседания Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины основания Организации

сегодня, 08:31
Автор:

Виолетта Комаровская

Владимир Зеленский стал одним из спикеров торжественного заседания ООН, которое из-за пандемии коронавируса проходило в онлайн-режиме. Президент осудил Россию за агрессию на территории Украины и обвинил в попытке перераспределить сферы влияния в мире. Речь Зеленского опубликовали на официальной Facebook-странице главы государства. 

Зеленский выступил в ООН: что сказал про Россию

Владимир Зеленский. Скриншот

Поскольку торжественное заседание в честь 75-й годовщины создания ООН в этот раз проходило онлайн, спикеры смогли присоединиться к нему с помощью видео-конференции. Свое время Владимир Зеленский решил использовать, в частности, чтобы напомнить о российской агрессии в Украине. 

"Вооруженная агрессия Российской Федерации на украинском Донбассе, а также оккупация Крыма - это не просто война, которая происходит в Украине. Это война, которая продолжается в Европе. Со стороны России это не было просто посягательством на независимое государство и его суверенитет. Это была попытка вернуться опять к распределению в мире сфер влияния", - отметил Зеленский. 

По словам украинского президента, 75-я годовщина ООН - это отличный повод, чтобы вернуться к выполнению основных принципов Организации. 

"Нужно не только немедленно вернуться к принципам и целям Устава ООН. Их нужно выполнять постоянно и беспрекословно. Нужно начать делать это прямо сейчас. У нас нет никакого "плана Б". Мы живем здесь и сейчас один лишь раз. 75 лет назад ООН основали, чтобы человечество усвоило трагический урок Второй мировой войны. Но агрессия Росси на Донбассе и оккупация Крыма показали, что этот урок мы не усвоили", - подчеркнул президент.


Стоит отметить, что торжественное заседание Генассамблеи ООН впервые проходит в подобном онлайн-формате. Оно стартовало накануне и продлиться до 29 сентября. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Италии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!