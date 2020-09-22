Зеленский выступил в ООН: что сказал про Россию

Владимир Зеленский стал одним из спикеров торжественного заседания ООН, которое из-за пандемии коронавируса проходило в онлайн-режиме. Президент осудил Россию за агрессию на территории Украины и обвинил в попытке перераспределить сферы влияния в мире. Речь Зеленского опубликовали на официальной Facebook-странице главы государства.

Владимир Зеленский. Скриншот

Поскольку торжественное заседание в честь 75-й годовщины создания ООН в этот раз проходило онлайн, спикеры смогли присоединиться к нему с помощью видео-конференции. Свое время Владимир Зеленский решил использовать, в частности, чтобы напомнить о российской агрессии в Украине.

"Вооруженная агрессия Российской Федерации на украинском Донбассе, а также оккупация Крыма - это не просто война, которая происходит в Украине. Это война, которая продолжается в Европе. Со стороны России это не было просто посягательством на независимое государство и его суверенитет. Это была попытка вернуться опять к распределению в мире сфер влияния", - отметил Зеленский.

По словам украинского президента, 75-я годовщина ООН - это отличный повод, чтобы вернуться к выполнению основных принципов Организации.

"Нужно не только немедленно вернуться к принципам и целям Устава ООН. Их нужно выполнять постоянно и беспрекословно. Нужно начать делать это прямо сейчас. У нас нет никакого "плана Б". Мы живем здесь и сейчас один лишь раз. 75 лет назад ООН основали, чтобы человечество усвоило трагический урок Второй мировой войны. Но агрессия Росси на Донбассе и оккупация Крыма показали, что этот урок мы не усвоили", - подчеркнул президент.





Стоит отметить, что торжественное заседание Генассамблеи ООН впервые проходит в подобном онлайн-формате. Оно стартовало накануне и продлиться до 29 сентября.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Италии.

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