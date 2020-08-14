Зеленский высказался о задержании украинцев в Беларуси

В Беларуси сегодня, 14 августа, были освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Украинские правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще два дня назад. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что украинцы не нарушали никаких законов соседской страны.

"Находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности", - рассказал гарант.

Кроме того, Украина ведет переговоры об освобождении еще одного своего гражданина - Романа Шишко, который находится в изоляторе в Бресте. Зеленский заявил, что страна всегда будет защищать своих соотечественников.

"Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси, - заявил Зеленский. - Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта".

Украинский лидер надеется, что Беларусь будет развиваться и будет демократической, экономически сильной и независимой страной.

Напомним, задержанные в Беларуси рассказали страшные подробности о пытках в СИЗО.

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