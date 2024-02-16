Зеленский высказался о ситуации на границе с Польшей: какие шаги будет предпринимать Украина

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю срочно провести переговоры с польским коллегой по сложной пограничной ситуации с Польшей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в традиционном обращении Владимира Зеленского к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Поручил премьер-министру Украины срочно переговорить с польским коллегой. Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности происходящего и продолжающегося в отношении наших граждан и украинских грузов", – отметил президент.

Лидер украинцев также негативно высказался об инциденте, когда украинское зерно оказалось на асфальте. Зеленский назвал это не просто несколькими драматическими кадрами. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными.

"Мы, несмотря ни на что, будем защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что Украина вместе с Польшей должна определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другому импорту из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров – и украинских, и польских.

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