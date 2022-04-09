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Зеленский высказался о предстоящей битве за Донбасс

Президент Владимир Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления

сегодня, 15:43
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не будет озвучивать прогноз по предстоящей битве на востоке страны, где враг сконцентрировал основные свои силы. При этом президент подчеркнул, что украинские защитники свою территорию сдавать оккупанту не намерены. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил на совместном с канцлером Австрии Карлом Нехаммером брифинге в Киеве.

Зеленский высказался о предстоящей битве за Донбасс

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, видно, как российские войска готовятся идти в наступление на Донбассе. Это уже видно очень хорошо.

По словам Зеленского, в данной ситуации неправильно что-либо прогнозировать и брать на себя ответственность. При этом президент подчеркнул, что он готов брать на себя ответственность по защите Украины и ее обороне.

Скопление российских войск, как на юге, так и на востоке Украины президент Украины считает попытками Москвы оккупировать еще одну часть территории Украины. В тех направлениях стягиваются много военных, там очень много военной техники.

Президент отметил, что на Донбассе будут очень непростые бои, в которых украинских защитники готовы стоять до последнего, обороняя свою землю и суверенитет Украины. При этом Зеленский отметил, что Киев не намерен прекращать дипломатические усилия по прекращению войны в Украине. 

Владимир Зеленский подчеркнул, Украина продолжить бороться, обороняться и при этом искать дипломатические пути, которые могут остановить эту войну.

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