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Зеленский высказался о Покровском направлении

Владимир Зеленский заявил об усилении на Покровском направлении.

сегодня, 09:13 comments2070
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает шаги россиян на Покровском направлении, потому эти позиции усиливают. Также Зеленский призвал украинских партнеров выполнять свои обязательства по поставкам оружия.

Зеленский высказался о Покровском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

21 августа Владимир Зеленский выступил в вечернем обращении, во время которого высказался о ситуации на Покровском направлении.

"Было уже несколько докладов главкома Сырского. Фронт – наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка обеспечения снарядами. И очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства", — сказал Зеленский и добавил, что это "фундаментально для обороны".

Также президент в вечернем обращении высказался по поводу военной операции в Курской области. По его словам, на территории России продолжается боевая работа, делаются определенные шаги и контролируются некоторые районы. Кроме того, Зеленский поблагодарил всех военных за пополнение обменного фонда, чтобы потом использовать пленных российских солдат для возвращения украинцев из России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные аналитики подсчитали потери техники Украины и России на Покровском направлении. Согласно открытым данным, Украина имеет в пять раз меньшие потери военной техники, чем Россия за более чем 9 месяцев с начала наступления армии РФ на этом направлении.

Также "Комментарии" писали о том, что военные откровенно рассказали о проблемах на фронте, в частности, на Покровском направлении. По их словам, некоторые действия на совести командиров.



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