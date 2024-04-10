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Зеленский высказался о плане Трампа по прекращению войны

Владимир Зеленский назвал план Трампа по прекращению войны примитивной идеей

сегодня, 07:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если мирный план бывшего президента США Дональда Трампа по войне в Украине заключается лишь в передаче части территорий России, то это очень примитивная идея. Когда речь идет о человеческих жизнях, Украина не может рисковать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому таблоиду "Bild" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский высказался о плане Трампа по прекращению войны

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если идея заключается в этом, то это идея очень примитивная", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, если у Дональда Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то он с радостью выслушает его идею.

"Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", — добавил глава государства.

Владимир Зеленский также напомнил, что в ходе разговоров о переговорах с РФ, важно помнить о том, что Владимиру Путину нельзя доверять.

"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он делал по-другому. Мы не можем ему доверять", — подчеркнул лидер украинцев.

Отметим, ранее в публикации "The Washington Post" появилась информация, что Дональд Трамп в частном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Позже советник предвыборного штаба Трампа назвал материал "Washington Post" "фейковой новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/selenskyj-scholz-fuerchtet-putins-atom-drohung-87822078.bild.html
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