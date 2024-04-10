Зеленский высказался о плане Трампа по прекращению войны

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Кравцев Сергей
Если мирный план бывшего президента США Дональда Трампа по войне в Украине заключается лишь в передаче части территорий России, то это очень примитивная идея. Когда речь идет о человеческих жизнях, Украина не может рисковать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому таблоиду "Bild" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, если у Дональда Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то он с радостью выслушает его идею.
Владимир Зеленский также напомнил, что в ходе разговоров о переговорах с РФ, важно помнить о том, что Владимиру Путину нельзя доверять.
Отметим, ранее в публикации "The Washington Post" появилась информация, что Дональд Трамп в частном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.
Позже советник предвыборного штаба Трампа назвал материал "Washington Post" "фейковой новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.
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