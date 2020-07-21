kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.07.2020

BTC/USD

9381.69

ETH/USD

245.60

LTC/USD

43.58

НБУ 21.07.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

31.95

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский выполнил требование Максима "Плохого"
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский выполнил требование Максима "Плохого"

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша

сегодня, 21:12 comments792
Автор:

Екатерина Белоброва
Зеленский выполнил требование Максима "Плохого"

Глава государства Владимир Зеленский стал первым топовым политиком, который отреагировал на требования Максима "Плохого" Кривоша, который с самого утра 21 июля удерживает заложников в автобусе на Театральной площади в Луцке. 

Так, согласно требованиям правонарушителя, которого уже назвали террористом, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. 

Что касается Зеленского, то ему необходимо обратиться в видеообращении ко всем со словами: "фильм Земляне 2005 смотреть всем".

Несмотря на такие, мягко сказать, необычные требования, гарант выполнил эти условия на своей странице в Facebook, от себя ничего не добавляя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что луцкий террорист выпустил троих заложников из автобуса - пенсионерку, беременную женщину и ребенка подросткового возраста. По словам заглавы МВД Антона Геращенко, Максим Кривош продолжает удерживать примерно десять человек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!