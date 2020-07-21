Зеленский выполнил требование Максима "Плохого"

Глава государства Владимир Зеленский стал первым топовым политиком, который отреагировал на требования Максима "Плохого" Кривоша, который с самого утра 21 июля удерживает заложников в автобусе на Театральной площади в Луцке.

Так, согласно требованиям правонарушителя, которого уже назвали террористом, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Что касается Зеленского, то ему необходимо обратиться в видеообращении ко всем со словами: "фильм Земляне 2005 смотреть всем".

Несмотря на такие, мягко сказать, необычные требования, гарант выполнил эти условия на своей странице в Facebook, от себя ничего не добавляя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что луцкий террорист выпустил троих заложников из автобуса - пенсионерку, беременную женщину и ребенка подросткового возраста. По словам заглавы МВД Антона Геращенко, Максим Кривош продолжает удерживать примерно десять человек.





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