Зеленский выдвинул к Кабмину новое требование

Владимир Зеленский выдвинул требование к Кабинету министров Украины, чтобы началась коммуникация между правительством и гражданами по вопросам адаптивного карантина. Об этом сообщает Офис президента.

Главное, чего хочет добиться президент, - это детального объяснения гражданам, почему отдельные регионы страны попали в красный список карантинных зон.

В ответ президенту премьер-министр Украины Денис Шмыгаль привел обновленную статистику коронавируса в Украине. По словам чиновника, показатель заболеваемости в Украине вырос до 82,8 человека на 100 тысяч населения. При этом заполняемость больниц на Закарпатье составляет 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях и на Буковине - более 40%.

Как ранее сообщали "Комментарии", начиная с сегодняшнего дня, 3 августа, в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Отныне стоит помнить, что все украинские города и районы разделены на четыре зоны в зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация сложилась там. Новые правила гласят, что Украина отныне разделена на 4 зоны: зеленую, красную, оранжевую и желтую. Так, в районе зеленой правила карантина такие же, как у страны в целом. Желтая зона является буферной, и ситуация там уже настораживает

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