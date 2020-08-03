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Зеленский выдвинул к Кабмину новое требование

Президент Украины требует, чтобы населению четко объяснили, как будет работать адаптивный карантин дальше

сегодня, 16:38
Автор:

Владимир Лавский
Зеленский выдвинул к Кабмину новое требование

Владимир Зеленский выдвинул требование к Кабинету министров Украины, чтобы началась коммуникация между правительством и гражданами по вопросам адаптивного карантина. Об этом сообщает Офис президента. 

Главное, чего хочет добиться президент, - это детального объяснения гражданам, почему отдельные регионы страны попали в красный список карантинных зон. 

В ответ президенту премьер-министр Украины Денис Шмыгаль привел обновленную статистику коронавируса в Украине. По словам чиновника, показатель заболеваемости в Украине вырос до 82,8 человека на 100 тысяч населения. При этом заполняемость больниц на Закарпатье составляет 69%,  а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях и на Буковине - более 40%. 

Как ранее сообщали "Комментарии", начиная с сегодняшнего дня, 3 августа, в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Отныне стоит помнить, что все украинские города и районы разделены на четыре зоны в зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация сложилась там. Новые правила гласят, что Украина отныне разделена на 4 зоны: зеленую, красную, оранжевую и желтую. Так, в районе зеленой правила карантина такие же, как у страны в целом. Желтая зона является буферной, и ситуация там уже настораживает


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