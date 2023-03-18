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Зеленский ввел новые санкции, в список попал очередной друг Путина

В новом санкционном списке оказался президент Сирии Асад

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад, недавно заявивший о поддержке России в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на указ президента.

Зеленский ввел новые санкции, в список попал очередной друг Путина

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В общей сложности под санкции попали 300 физических и 141 юридическое лицо.


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Кроме Башар Асада, в список ограничений попали премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.                                                                                    

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские. В компании Parimatch уже отреагировали и, в свою очередь, обратились к президенту Украины. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Сербии Александр Вучич, который также, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, долгое время в Европе считался одним из самых лояльных к российскому диктатору Путину, теперь заявил, что не может дать гарантий, что сербы и дальше будут воздерживаться от введения санкций против России. Пока что Белград не присоединится к западным санкциям против России.




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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
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