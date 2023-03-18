Зеленский ввел новые санкции, в список попал очередной друг Путина

Глава украинского государства Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад, недавно заявивший о поддержке России в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на указ президента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В общей сложности под санкции попали 300 физических и 141 юридическое лицо.

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Кроме Башар Асада, в список ограничений попали премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские. В компании Parimatch уже отреагировали и, в свою очередь, обратились к президенту Украины. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

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