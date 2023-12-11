Зеленский встретится с Джо Байденом: что известно

Глава украинского государства Владимир Зеленский 11 декабря прибудет в США, где он встретится с президентом США Джо Байденом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента

"11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров", — отмечает Офис президента.

При этом отмечается, что Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

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