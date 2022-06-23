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Зеленский вспомнил об Израиле, рассказав, какой будет служба в армии после войны

В Украине кардинально может измениться призыв - как пример может быть взята израильская модель

сегодня, 18:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Полномасштабное вторжение российских войск в Украину требует от украинского государства корректировать правила призыва в Украине. Вероятно, в будущем, это также коснется юношей, которые планируют поступать в вузы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к студентам Израиля.

Зеленский вспомнил об Израиле, рассказав, какой будет служба в армии после войны

ВСУ. Фото из открытых источников

Зеленский отметил, полномасштабная война, которая пришла в Украину, заставила многих молодых людей взять в руки оружие, научиться с ним обращаться. Именно поэтому модель призыва, как в Израиле сегодня анализируется властями Украины и рассматривается как базовая в рамках реформы безопасности в нашей стране.

По словам президента, эту модель предстоит обсудить общественности, но уже сейчас ясно, что многие наши люди будут знать, как воевать, будут знать, как обращаться с оружием, потому что у нас в стране уже появилась территориальная оборона и сотни тысяч людей сначала стали на защиту нашей страны практически с голыми руками, а потом уже присоединились к украинской армии. Именно поэтому, как раньше с точки зрения защиты нашего государства и армии уже не будет, потому что нужно будет пересматривать количество военных, будут внесены изменения относительно студентов и тому подобное.

Стоит уточнить, что система образования Израиля имеет отличие от украинской. Большинство будущих студентов призывается в армию или же имеют возможность пройти альтернативную службу. Именно поэтому средний возраст израильского студента-первокурсника – около 23 лет.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BeGHCMIQDS8&feature=emb_logo
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