Зеленский vs олигархи: какова роль США в этом противостоянии

В американской газете The Washington Post опубликована статья о важности деолигархизации Украины. Там, в частности, отмечается, что общение с Коломойским может стать важнейшим испытанием для Зеленского, "чтобы доказать свою антиолигархическую добросовестность".

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Удастся ли администрации Байдена "принудить" украинские власти к реальной борьбе с олигархами? Действительно ли Вашингтон добивается этого? Готов ли Зеленский к такой борьбе? Каков может быть исход? Эти вопросы портал "Комментарии" решил задать экспертам.

"Тактические победы у Офиса президента, возможно, будут. Но стратегически мы уже проиграли"

Политический эксперт Михаил Чаплыга отмечает: "Думаю, что Вашингтон добивается в новых сферах того же, чего добился в свое время руками экс-главы НБУ Гонтаревой, расчищая под транснационалов банковскую систему Украины. Устроив печально известный банкопад. Теперь "западные партнеры" хотят захватить наши недра и землю. А для этого надо расчистить поле под приход транснациональных корпораций (ТНК). Потому настаивают, в том числе, на судебной реформе. А по сути — на перехвате контроля за судебной системой".

По мнению Михаила Чаплыги, это вряд ли можно назвать деолигархизацией.

"Никаких особых требований по тем же Ахметову и Пинчуку нет. Потому что они интегрировались в глобальную систему. По сути, сами являются частью ТНК. Не интегрировался в эту систему, к примеру, Коломойский. Вот его и пытаются убрать с рынка. Насколько это будет успешно – вскоре увидим. Тактические победы у Офиса президента, возможно, будут. Но стратегически мы уже проиграли. Потому что играем по чужим правилам. Смешно говорить о борьбе с олигархами, когда половина "слуг" состоит из их ставленников. Как и депутатские группы ("Доверие", "За Майбутнє"), которые периодически поддерживают "монобольшинство", когда тому не хватает голосов. В общем, будет не деолигархизация, а просто передел имущества того, кого "съедят" в пользу оставшихся в живых", — прогнозирует политэксперт.

"Очевидно, что США настроены на разрушение той системы, которая сформировалась во второй половине 90-х при президентстве Кучмы"

По мнению руководителя Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игоря Чаленко, сегодня США до неприличия публично посылают сигналы в Киев касательно усиления деолигархизации.

"С одной стороны, это можно трактовать как недоверие к нынешнему руководству Украины в части реального следования путём очищения от диктата финансово-промышленных групп (ФПГ). Однако я больше склонен ко второму варианту, а именно "аппетит приходит во время еды". Зеленского сейчас вынуждают перейти в уже знакомый украинцам турборежим по аналогии с работой Верховной Рады во второй половине 2019 года. Да, есть юридические вопросы — и большие — в решениях и по Коломойскому, и по Медведчуку, и по Фуксу. Однако политическая целесообразность превалирует над буквой закона и делает это весьма оглушительно", — отмечает эксперт.

Он считает, что мотивация Вашингтона может иметь разные источники.

"Во-первых, как многолетний союзник Украины, американские власти досконально знают всю подноготную реальной ситуации в нашей стране, когда корпоративные войны поджимают под себя жизнедеятельность государства в целом. Очевидно, что США настроены на разрушение той системы, которая сформировалась во второй половине 90-х при президентстве Кучмы. Во-вторых, конечно, нельзя не сказать и об опасениях зачистки бизнес-среды для захода своих компаний и взятия под контроль целых отраслей. Надеюсь, что последнее останется несбывшимся прогнозом отдельных коллег", — говорит Игорь Чаленко.

Руководитель ЦАС считает, что Зеленский действительно настроен решительно — и вошел в кураж в противостоянии с олигархатом.

"Это занимательно ещё и с той точки зрения, что "политик Зеленский" и был дитям этого же олигархата, — подчеркивает Игорь Чаленко. — Я не считаю его полностью готовым к этому сражению, поскольку главной защитой остается его рейтинг, который сегодня есть, а будет ли он завтра – уже вопрос. С каждым днем ставки идут на повышение. И если президент не будет действовать быстро, он может утонуть в дисбалансе, который вызывают собственные решения в этой борьбе. К примеру, ослабили позиции Ахметова в ЖД сфере, а от этого сразу выиграл другой олигарх — Пинчук. Передел вызывает всеобщее недовольство, что заставляет олигархат вкладываться в оппозиционные властям силы. Соответственно самое ценное для Зеленского сейчас – это время".

Напомним, что ранее у Зеленского рассказали о санкциях против Медведчука и олигархов.

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