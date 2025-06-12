Зеленский впервые высказался о новом наступлении России

Глава украинского государства Владимир Зеленский высказался о новом наступлении российских захватчиков. Он заявил, что оккупанты "не так уж успешны, мягко говоря". Свое заявление президент сделал в интервью немецкому таблоиду "Bild".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский ли дер отметил, путинскому режиму не удается достичь значительных результатов на фронте, следовательно Кремлю все сложнее и сложнее "продавать" россиянам через пропагандистов тезис о "великой победе".

Президент отметил, украинские воины уже почти три недели сдерживают натиск врага, и несмотря на все усилия, оккупанты не имеют существенного прогресса.

"Идея о том, что Россия выиграет войну – это российский нарратив. Его армия почти три недели отражает новое наступление. Россияне не такие уж и успешные, мягко говоря", — сказал президент.

В ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет переговоры с Украиной только из-за угрозы новых санкций. Кроме того, российскому лидеру важно, чтобы во время этих переговоров Украина была без партнеров и те не видели, как Россия просто тянет время и не готова к добросовестному диалогу.

Глава государства считает, что России крайне необходимо показать президенту США Дональду Трампу, что "между Украиной и РФ есть дипломатический мост". Эту нужно, потому что есть реальная угроза новых санкций против РФ. А так Путин всегда может сказать, что "Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет".

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