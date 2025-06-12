Зеленский объяснил, почему Путин выигрывает от переговоров: какие две цели преследует РФ

Российский диктатор Владимир Путин ведет переговоры с Украиной только из-за угрозы новых санкций. Кроме того, российскому лидеру важно, чтобы во время этих переговоров Украина была без партнеров и те не видели, как Россия просто тянет время и не готова к добросовестному диалогу. Об этом в интервью немецкому таблоиду Bild заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства считает, что России крайне необходимо показать президенту США Дональду Трампу, что "между Украиной и РФ есть дипломатический мост". Эту нужно, потому что есть реальная угроза новых санкций против РФ. А так Путин всегда может сказать, что "Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет".

Также президент добавил, что Кремль преследует и вторую цель. РФ хотела "диалога без европейцев и без американцев", чтобы изолировать Украину.

"Длительная война без поддержки партнеров (Украины – ред.) — это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит длительной войны с партнерами и санкциями", — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что Дональд Трамп видит, что российская сторона "не совсем открыта и честна в отношении войны". По мнению украинского лидера, Россия "просто лжет Трампу".

Также он сказал, что принимает тот факт, что президент США неоднократно критикует не только Путина, но и его самого. Владимир Зеленский пояснил, что отнесется к этому нормально, если это приблизит Украину к окончанию войны. В то же время, он повторил свое убеждение.

"По моему мнению, Путин не понимает ничего, кроме силы. И у Америки есть эта сила. И я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает", — пояснил президент.

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