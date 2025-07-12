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Зеленский вновь жестко высказался о Путине: что заявил

Владимир Зеленский назвал Путина "убийцей без эмоций"

12 июля 2025, 14:05
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский оценил мотивы российского диктатора Владимира Путина, объяснив разницу между своим отношением к войне и позицией главы РФ. Так, в интервью BBC Зеленский рассказал, что у него была долгая встреча с Путиным в декабре 2019 во Франции. При этом украинский президент подчеркнул, что Путин лишен человечности, он скорее безэмоциональный убийца.

Зеленский вновь жестко высказался о Путине: что заявил

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Он не человек в смысле человечности…. Знаете, он просто делает свою работу, без эмоций, как убийца", — отметил украинский лидер.

Зеленский также объяснил, что он и Путин по-разному относятся к этой войне.

Президент сказал, что для него его работа на посту главы государства – это часть его жизни. Владимир Зеленский отметил, что он действительно любит Украину и хочет мира. Также у него есть желание, чтобы люди помнили этот период времени и уважали его. При этом Зеленский уточнил, что это лишь часть его жизни, а для Путина эта война и есть его жизнь.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска сегодня ночью, 12 июля, запустили по Украине 26 ракет и почти 600 дронов, более половины из которых — "Шахеды". Об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – сотрудничество с американской стороной продолжится на следующей неделе, а сейчас власть уже имеет "хорошие сигналы", в частности подтверждает возобновление поставок военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом в традиционном вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что есть политические сигналы высокого уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки восстановлены. 




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