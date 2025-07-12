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Ситуация начинает меняться: Зеленский рассказал о сигналах, которые поступают из США

Президент подтвердил возобновление поставок военной помощи от США

12 июля 2025, 07:25
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Кравцев Сергей

Сотрудничество с американской стороной продолжится на следующей неделе, а сейчас власть уже имеет "хорошие сигналы", в частности подтверждает возобновление поставок военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом в традиционном вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ситуация начинает меняться: Зеленский рассказал о сигналах, которые поступают из США

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что есть политические сигналы высокого уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки восстановлены. 

“Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные с генералом Келлогом. Готовим и новые европейские оборонные пакеты. Ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну: давление должно сработать", – отметил украинский лидер.

Отдельно Владимир Зеленский сказал, что ожидает детальных отчетов от членов правительства, от команды Офиса по каждой договоренности с международными партнерами, по каждому результату, который ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении.

"Выводы будут – персональные кадровые выводы. Слава Украине!", – подчеркнул президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский заявил об ответе России за войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп анонсировал на 14 июля новое важное заявление о войне в Украине. При этом президент США подчеркнул, что "разочарован Россией". Можно ли ждать от США реальных резких шагов и заявлений по России? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




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