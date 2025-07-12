Ситуация начинает меняться: Зеленский рассказал о сигналах, которые поступают из США

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Кравцев Сергей
Сотрудничество с американской стороной продолжится на следующей неделе, а сейчас власть уже имеет "хорошие сигналы", в частности подтверждает возобновление поставок военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом в традиционном вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства отметил, что есть политические сигналы высокого уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки восстановлены.
Отдельно Владимир Зеленский сказал, что ожидает детальных отчетов от членов правительства, от команды Офиса по каждой договоренности с международными партнерами, по каждому результату, который ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп анонсировал на 14 июля новое важное заявление о войне в Украине. При этом президент США подчеркнул, что "разочарован Россией". Можно ли ждать от США реальных резких шагов и заявлений по России? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.