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Зеленский везет в Конгресс США подарок из Бахмута

Президент Украины посетит США. В планах Владимира Зеленского встретиться с Джо Байденом и выступить в американском Конгрессе. Также украинский президент намерен выполнить обещание военных из Бахмута и передать подарок в Конгресс от них.

сегодня, 11:15
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Автор:

Slava Kot

21 декабря президент Украины встретится с Джо Байденом в Белом доме. Также в США Владимир Зеленский посетит заседание Конгресса. Украинские военные из Бахмута передали Зеленскому подписанный флаг для передачи в Конгресс США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Юлия Мендель.

Зеленский везет в Конгресс США подарок из Бахмута

Украинские военные передали флаг Украины в Конгресс США. Фото из открытых источников

Это первый случай с начала полномасштабного российского вторжения, когда Владимир Зеленский покинул территорию Украины.

Во вторник, за день до визита президента Украины спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси попросила "всех депутатов физически присутствовать на сессии вечером". Затем Капитолий усилил меры предосторожности перед потенциальным визитом.

Впоследствии информацию о визите президента Украины подтвердил Белый дом, а со временем и Владимир Зеленский в своем Twitter .

"Я еду в США для усиления устойчивости и обороноспособности Украины" , – написал Зеленский.

Кроме им переговоров с Джо Байденом и выступлением в Конгрессе украинская журналистка Юлия Мендель утверждает, что президенту Украины передали флаг военные из Бахмута.

"Это украинский флаг, который передали Зеленскому военному в Бахмуте. Они попросили его передать этот флаг американскому Конгрессу", — написала Мендель.

Зеленский везет в Конгресс США подарок из Бахмута - фото 2

Визит Зеленского совпадает с намерением США передать Украине ракетные комплексы Patriot и увеличить военную помощь в целом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный рассказал разницу между украинскими военными и армией России.

Также "Комментарии" писали, что высказывание Зеленского попало в топ 10 цитат года британского издания.



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Источник: https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1605325643734200320
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