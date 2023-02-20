Зеленский в День Героев Небесной Сотни дал обещание украинцам

Глава украинского государства Владимир Зеленский в День Героев Небесной Сотни пообещал соотечественникам защитить ценности, которые отстаивали в ходе Революции достоинства и реализовать мечту украинских героев. Как передает издание "Комментарии", Владимир Зеленский заявил об этом в специальном видеообращении.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

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"Украинцы знают, что такое бороться и защищать собственную свободу. На площадях. На баррикадах. На передовой. В трудные и определяющие моменты истории мы никогда не сдаемся и всегда проявляем храбрость и самоотверженность", – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, революция объединила людей разных возрастов, статусом и профессий, но все исповедовали одинаковые ценности. Украинцам, которые вышли на Майдан против тирании не чужды такие ценности, как свобода и равенство, демократия. Они вышли отстаивать открытость Украины к миру и объединенность нашего государства со всей Европой. За это же сегодня наши соотечественники с оружием в руках сражаются со страной-агрессором.

Прошло уже девять тяжелых лет после Революции достоинства, но кровавое сражение за нашу независимость продолжается, добавил президент.

"За самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и цельную. И никаких сомнений нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев. Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется", – подчеркнул он.

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