Зеленский уже в тупике: на какие уступки может пойти Украина

Ситуация для Украины и непосредственно для Владимира Зеленского как президента и верховного главнокомандующего ВСУ ухудшается каждый день. Давление президента США Дональда Трампа, даже угрозы, массированные обстрелы и масштабные разрушения объектов критической инфраструктуры. К этому — отсутствие достаточного количества средств противодействия дронам, ракетам и баллистике. И ситуация рискует еще ухудшиться. Искусственный интеллект проанализировал, какие решения, возможно даже непопулярные, остались у Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Gemini считает, что простых решений у Зеленского практически не осталось. Одним из вариантов может стать временное энергетическое перемирие или локальные паузы в ударах. Даже если общество воспримет это как уступку под давлением США, такой шаг, по мнению чат-бота, может помочь уберечь энергосистему от коллапса зимой.

Второе направление – усиление внутренней устойчивости. Речь идет о децентрализации генерации, переформатировании экономики и сложных кадровых и финансовых решениях, если внешняя помощь станет условной.

Третий вариант – развивать собственное дальнобойное вооружение и укреплять сотрудничество с Великобританией и ЕС. Это должно уменьшить зависимость Украины от Вашингтона, хотя быстрый результат такой путь не гарантирует.

Grok делает упор на американском факторе. По его мнению, Зеленский может согласиться на частичные уступки Дональду Трампу – в частности, прекратить удары по российским НПЗ даже без полной взаимности. Цель – сохранить хотя бы минимальный доступ к американской разведке и вооружению.

В то же время чат-бот видит важный вариант максимально ускорить производство собственных перехватчиков и дронов, экономить электроэнергию и готовить население к сложной зиме. Это может означать новые ограничения, отключения и усиления мобилизации.

Отдельное направление – поиск европейских альтернатив и настаивание на проведении выборов только после реального перемирия. Однако Grok предостерегает: Европа не способна быстро полностью заменить США. Самым рискованным сценарием он называет затягивание времени в ожидании смены риторики Трампа после выборов, ведь американская поддержка может быть потеряна.

DeepSeek рассматривает еще более болезненные сценарии. Среди них — согласование на выборы под внешним давлением, которое чат-бот оценивает как риск политической капитуляции, а также территориальные компромиссы или замораживание фронта, которые могут вызвать негодование в украинском обществе.

Другой вариант — ужесточающее ужесточение мобилизации и повышения налогов. В то же время DeepSeek считает, что, скорее всего, Зеленский будет пытаться балансировать: продолжать оборону, искать оружие в Европе и сохранять поддержку западных партнеров. Однако каждый новый российский удар делает такую стратегию более сложной.

Все три модели сходятся в том, что Украине нужно уменьшать зависимость от американской помощи, наращивать собственное производство вооружения и искать поддержку в Европе. В то же время, каждая признает: быстро компенсировать возможную потерю американской разведки и оружия будет сложно.

Расходятся чат-боты в оценке вероятных уступок. Gemini отмечает энергетическое перемирие и внутреннюю устойчивость, Grok — на возможном прекращении ударов по российским НПЗ ради сохранения американской поддержки, а DeepSeek — на рисках выборов, территориальных компромиссов и усиления мобилизации.

Главная проблема — ни один из предложенных сценариев не гарантирует одновременно защиту городов, сохранение поддержки США и отсутствие болезненных решений внутри страны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Путин изменил планы по Зеленскому.



