Зеленський уже в глухому куті: на які поступки може піти Україна

Ситуація для України та безпосередньо для Володимира Зеленського як президента та верховного головнокомандувача ЗСУ погіршується щодня. Тиск президента США Дональда Трампа, навіть погрози, масовані обстріли та масштабні руйнування об’єктів критичної інфраструктури. До цього відсутність достатньої кількості засобів протидії дронам, ракетам та балістиці. І ситуація ризикує ще погіршитися. Штучний інтелект проаналізував, які рішення, можливо навіть непопулярні, залишилися у Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Gemini вважає, що простих рішень у Зеленського практично не залишилося. Одним із варіантів може стати тимчасове енергетичне перемир'я або локальні паузи в ударах. Навіть якщо суспільство сприйме це як поступку під тиском США, такий крок, на думку чат-бота, може допомогти вберегти енергосистему від колапсу взимку.

Другий напрям — посилення внутрішньої стійкості. Йдеться про децентралізацію генерації, переформатування економіки та складні кадрові й фінансові рішення, якщо зовнішня допомога стане умовною.

Третій варіант — розвивати власне далекобійне озброєння та зміцнювати співпрацю з Великою Британією і ЄС. Це має зменшити залежність України від Вашингтона, хоча швидкого результату такий шлях не гарантує.

Grok робить акцент на американському факторі. На його думку, Зеленський може погодитися на часткові поступки Дональду Трампу — зокрема припинити удари по російських НПЗ навіть без повної взаємності. Мета — зберегти хоча б мінімальний доступ до американської розвідки та озброєння.

Водночас чат-бот вбачає важливим варіантом максимально прискорити виробництво власних перехоплювачів і дронів, економити електроенергію та готувати населення до складної зими. Це може означати нові обмеження, відключення і посилення мобілізації.

Окремий напрям — пошук європейських альтернатив та наполягання на проведенні виборів лише після реального перемир'я. Проте Grok застерігає: Європа не здатна швидко повністю замінити США. Найризикованішим сценарієм він називає затягування часу в очікуванні зміни риторики Трампа після виборів, адже американська підтримка може бути втрачена.

DeepSeek розглядає ще болючіші сценарії. Серед них — погодження на вибори під зовнішнім тиском, що чат-бот оцінює як ризик політичної капітуляції, а також територіальні компроміси чи заморожування фронту, які можуть викликати обурення в українському суспільстві.

Інший варіант — посилення мобілізації та підвищення податків, що вже викликає спротив. Водночас DeepSeek вважає, що найімовірніше Зеленський намагатиметься балансувати: продовжувати оборону, шукати зброю в Європі та зберігати підтримку західних партнерів. Проте кожен новий російський удар робить таку стратегію складнішою.

Усі три моделі сходяться на тому, що Україні потрібно зменшувати залежність від американської допомоги, нарощувати власне виробництво озброєння та шукати підтримку в Європі. Водночас кожна визнає: швидко компенсувати можливу втрату американської розвідки й зброї буде складно.

Розходяться чат-боти в оцінці найімовірніших поступок. Gemini наголошує на енергетичному перемир'ї та внутрішній стійкості, Grok — на можливому припиненні ударів по російських НПЗ заради збереження американської підтримки, а DeepSeek — на ризиках виборів, територіальних компромісів і посилення мобілізації.

Головна проблема — жоден із запропонованих сценаріїв не гарантує одночасно захисту міст, збереження підтримки США та відсутності болючих рішень усередині країни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Путін змінив плани щодо Зеленського.



