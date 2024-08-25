Зеленский унизил Путина: что сказал украинский президент

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина продолжает наносить удары по военным аэродромам и энергетическим объектам на территории РФ. Во время встречи с индийскими СМИ Зеленский подчеркнул, что Украина хорошо знает, где находится российская противовоздушная оборона.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Иронизируя, он отметил, что наиболее мощная ПВО в России находится вокруг дач российского президента Владимира Путина, а не в обычных городах, таких как те, что расположены в Курской области, где украинские войска совершают быстрые операции.

"Так как Путин оккупирует нас и не думает о своих территориях, а мы прекрасно понимаем, что это так. Потому что противовоздушная оборона в России, мы знаем, мы сейчас наносим удары по их энергетике, по их военным аэродромам. Мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках и городах, в Курской области, куда мы быстро зашли, нет. их военные, но такой мощной ПВО, как вокруг дома Путина, у них нет", — сказал президент.

Зеленский также отметил, что Путин теряет контроль над своими территориями и должен почувствовать войну на собственном опыте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал страну, которая может повлиять на войну. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Индия может создать серьезные проблемы для российской экономики. По словам Зеленского, правительство Индии понимает, что покупая российскую нефть, оно помогает Путину в войне в Украине.

После встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Владимир Зеленский дал интервью индийским СМИ. Президент рассказал, что индийское правительство оказывает значительное влияние на Россию.

