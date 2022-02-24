Зеленский: Украина атакована с трех направлений, а также с воздуха

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что против Украины Россия развернула широкомасштабную войну. В итоге, страна была атакована в один момент сразу с трех направлений – с севера, востока и юга, также вражеские атаки пошли с воздуха. Об этом информирует портал "Комментарии", ссылаясь на трансляцию Офиса президента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Защита работает, армия. И национальная солидарность – это на сегодня главная опора украинской государственности", — подчеркнул глава украинского государства.

Владимир Зеленский отметил, что, атаковав пограничные пункты Украины вражеские войска понесли потери. При этом президент заявил, что Россия, совершив акт агрессии против независимого государства Украина, теперь понесет большие потери, потому что украинская армия будет защищать народ до последнего.

Также украинский президент призвал украинцев не паниковать и именно сейчас проявить свой патриотизм, вывесив сине-желтые флаги везде, где это возможно.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему масштабная война России против Украины была изначально запланирована и все сообщения, которые были размещены в рейтинговых западных СМИ оказались правдивыми. Эксперты советуют соблюдать главное правило, которое заключается в том, чтобы не паниковать, не создавать очереди в магазинах и возле банкоматов, тем самым, подыгрывая агрессору. Решение Путина пойти на открытую агрессию против Украины вызвано еще и тем, что изначальный план по принуждению Украину к капитуляции и отказу от членства в НАТО провалился.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!